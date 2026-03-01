Sicurezza sul lavoro al via il ciclo di seminari di Acen e Inail Campania

Lunedì 2 marzo alle 15, si svolgerà in Acen, in Riviera di Chiaia 202, un seminario sul D.L. 1592025. Il focus dell'incontro riguarda le novità, le criticità e le prospettive per imprese e professionisti in tema di sicurezza sul lavoro. L'evento è organizzato da Acen e Inail Campania e si rivolge a chi opera nel settore.

