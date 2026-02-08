In 800 seguiti dai Nodi territoriali Grazie a sanitari e psicologi

Quattro Nodi territoriali sono stati attivati in città. In appena 800 persone hanno scoperto come funzionano e li hanno usati per migliorare la loro assistenza sanitaria. Molti ancora non sanno esattamente cosa siano, ma l’iniziativa sta già facendo la differenza per chi ne ha bisogno.

Quattro Nodi territoriali in città. Non tutti sanno ancora cosa sono, ma ben 800 persone li hanno conosciuti e se ne sono serviti per migliorare il proprio percorso sanitario. I Nodi territoriali non sono semplici sportelli socio-sanitari tradizionali. Sono presidi che intercettano condizioni di fragilità, spesso sommerse o non espresse, e attivano in modo integrato le risposte più adeguate, prima che le situazioni diventino emergenze. Da metà giugno dello scorso anno al 15 gennaio 2026, nei quattro presidi già attivi, 569 persone si sono rivolte ai professionisti dell'area sociale (fra accessi liberi e colloqui con assistenti sociali sia di area anziani che di sportello sociale), mentre 209 persone hanno avuto contatti con i professionisti sanitari (per un totale di 155 colloqui e visite).

