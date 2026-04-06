Servizi straordinari | controllate 93 persone 46 con precedenti Denunciata 42enne

La Questura di Piacenza, insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha effettuato nella settimana scorsa una serie di controlli straordinari sul territorio, ispezionando complessivamente 93 persone. Tra queste, 46 avevano precedenti penali. Durante le operazioni, è stata denunciata una donna di 42 anni.

Nel corso della scorsa settimana, la Questura di Piacenza, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, ha disposto nuovi servizi straordinari di controllo del territorio.L’operazione si è concentrata su diverse aree della città – scrive la Questura - con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Crotone: 601 persone controllate, 157 con precedenti penaliUn’operazione di sicurezza capillare ha coinvolto Crotone e Isola di Capo Rizzuto, con oltre 600 persone identificate in un’unica giornata. Continuano i controlli straordinari della Polizia di Stato, controllate 242 persone, 6 esercizi pubbliciNella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Temi più discussi: Prevenzione e contrasto alla criminalità: controllate 250 persone; CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO NEL PARCO DELLE GROANE, NEL COMUNE DI CARNATE E DI MONZA: 250 PERSONE CONTROLLATE; Maxi controlli in Brianza, fermate 250 persone: 2 espulsi; Maxi controlli a Carnate, fermate 102 persone: 3 multe per stupefacenti. Polizia, i controlli non si fermano a Pasqua: 93 persone e due eserciziAnche nelle festività di Pasqua continuano i servizi di controllo straordinario del territorio a Piacenza da parte delle forze dell'ordine: nei giorni ... piacenzasera.it Prevenzione e contrasto alla criminalità: controllate 250 personePrevenzione e contrasto alla criminalità diffusa, la Questura di Monza e della Brianza ha disposto una serie di servizi straordinari in diversi Comuni della provincia. In particolare sono stati effett ... primamonza.it I servizi straordinari sono stati effettuati anche con le pattuglie per le strade facebook