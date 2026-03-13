Favara | lite al circo coltello alla gola 43enne grave

A Favara, in provincia di Agrigento, un uomo di 43 anni è stato coinvolto in una lite al circo durante la quale è stato ferito alla gola con un coltello. La vittima versa in condizioni gravi, ma la sua vita non è in pericolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo di 43 anni ha subito una ferita alla gola a Favara, in provincia di Agrigento. Il quadro clinico è grave ma non mette a rischio la vita della vittima. L’aggressore, originario di Licata, è già stato bloccato dai carabinieri e sta subendo interrogatori intensivi. L’episodio scaturisce da una lite nata per difendere un figlio disturbato durante lo spettacolo del circo. Dalla lite al coltello: l’escalation improvvisa. Tutto inizia con un disturbo rivolto al figlio della vittima mentre era presente allo spettacolo itinerante. La reazione paterna porta all’intervento diretto dell’uomo di 43 anni per proteggere il minore. La situazione degenera rapidamente quando l’altra parte estrae un coltello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

