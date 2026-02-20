Martedì 17 febbraio, nel parco Pertini a Pistoia, un adolescente ha denunciato di essere stato vittima di una violenza sessuale. L’arma dei Carabinieri ha avviato le indagini, mantenendo il massimo riserbo. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le telecamere di sorveglianza nei pressi del parco. La procura ha preso in mano il caso, cercando di identificare il responsabile. La comunità locale aspetta aggiornamenti ufficiali sulle operazioni in corso e sui risultati delle verifiche.

Il riserbo investigativo è strettissimo e sono in corso tutti gli accertamenti del caso, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pistoia, dopo la denuncia, presentata all’Arma dei Carabinieri, di una violenza sessuale nei confronti di un adolescente che sarebbe avvenuta nel parco Pertini, o comunque nelle sue vicinanze, nella serata di martedì 17 febbraio. Gli inquirenti stanno raccogliendo ogni elemento ritenuto utile, compresa la videosorveglianza, a ricostruire quello che può essere accaduto e accertare le eventuali responsabilità, nella speranza che si spengano, per garantire la serenità delle indagini, le notizie diffuse in un primo momento attraverso i social, e anche per garantire la necessaria tutela nei confronti del minore che potrebbe essere coinvolto e della sua famiglia che vive ore sicuramente difficili, mentre la comunità aglianese si interroga con sgomento e aspetta, con fiducia, l’esito delle indagini su una vicenda di assoluta delicatezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza di sera al parco Pertini. Indagini dell’Arma dopo la denuncia

