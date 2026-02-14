Scuola sport bullismo e legalità | convegno con Rampelli

Il deputato Rampelli ha partecipato lunedì 16 febbraio a un convegno a Palazzo San Macuto, dove si è parlato di scuola, sport, bullismo e legalità. La riunione si è tenuta nella Sala del Refettorio e ha coinvolto insegnanti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Durante l'incontro si sono affrontati i problemi legati al bullismo nelle scuole e alle iniziative per promuovere comportamenti corretti tra i giovani.

ROMA – Lunedì 16 febbraio, a partire dalle ore 15, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno "Scuola, sport, bullismo e legalità". Si prevede nell'occasione il saluto del vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli (foto). Modera gli interventi Sofia Oranges. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv.