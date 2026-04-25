Accademia Yamaha protagonista a Il lavoro in mostra | cinque anni di scatti

Nella sede provinciale delle ACLI di Caserta si è svolta l’inaugurazione della mostra intitolata “Il lavoro in mostra: cinque anni di scatti”. L’evento ha visto la partecipazione dell’Accademia Yamaha, che ha presentato una selezione di fotografie raccolte nel progetto “Il mio lavoro”. La serata ha coinvolto il pubblico con un’esposizione di immagini che ripercorrono il racconto visivo di diverse professioni, in occasione del quinto anniversario del progetto fotografico.

Serata di grande intensità artistica nella sede provinciale delle ACLI Caserta, dove l’Accademia Yamaha è stata protagonista dell’inaugurazione della mostra “Il lavoro in mostra: cinque anni di scatti”, evento promosso per celebrare il quinquennio del progetto fotografico “Il mio lavoro”.A.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Scatti di Berti. Ecco la mostra per i 90 anni Accademia Yamaha e Unicef: successo per “Donne in Musica”Tempo di lettura: 2 minutiIn un’atmosfera suggestiva, tra luci rosa e armonie ricercate, la sala concerti dell’Accademia Musicale Yamaha di Caserta...