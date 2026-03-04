Scatti di Berti Ecco la mostra per i 90 anni

Il fotografo pratese Piero Berti celebra 90 anni con una nuova mostra fotografica, che sarà inaugurata sabato alle 16. La mostra presenta una selezione di scatti realizzati nel corso della sua carriera, offrendo uno sguardo sul suo stile e sulla sua evoluzione artistica. L’evento si svolge presso uno spazio espositivo della città, dove saranno esposte le sue fotografie.

Novanta anni e non sentirli. Per festeggiare questo traguardo di vita importante, il fotografo pratese Piero Berti ha pronta una nuova mostra fotografica che sarà inaugurata sabato alle 16.30 in palazzo Banci Buonamici. Si tratta di un atto secondo, dopo il grande successo di pubblico registrato con l'esposizione precedente del febbraio dello scorso anno. Entrambe realizzate grazie alla collaborazione dell'associazione FareArte a cura di Rossella Foggi. Novanta candeline appena spente, ma sessanta di fotografia: una grande passione che ha permesso a Berti di esporre negli anni in molte città italiane, europee e americane. Questa nuova mostra vuole essere una sorta di "greatest hits" con alcune delle immagini più belle scattate dagli anni Sessanta ai giorni nostri.