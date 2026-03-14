Accademia Yamaha e Unicef | successo per Donne in Musica

Da anteprima24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Accademia Yamaha di Caserta ha ospitato l’evento “Donne in Musica”, organizzato in collaborazione con Unicef, all’interno del festival “Caserta, la città delle donne”. La sala concerti si è riempita di luci rosa e di musica, creando un’atmosfera intima e ricercata. L’evento ha visto protagoniste artiste femminili che hanno portato sul palco le loro esibizioni, attirando un pubblico attento e partecipe.

Tempo di lettura: 2 minuti In un’atmosfera suggestiva, tra luci rosa e armonie ricercate, la sala concerti dell’Accademia Musicale Yamaha di Caserta si è trasformata in un tempio della creatività femminile per l’evento “Donne in Musica”, inserito nel festival “Caserta, la città delle donne”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Accademia e l’Unicef, ha visto come protagonista la pianista Maggie S. Lorelli che ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso secoli di storia musicale, restituendo voce a compositrici troppo a lungo trascurate come Clara Schumann, Fanny Mendelssohn e le sorelle Boulanger. Al suo fianco, le giovani allieve dell’Accademia: Chiara Funiciello, Angelica Mazzeo, Asia Cioffi, Anna Ricchiardi, Asia Stellato, Giulia Ragni, Sarah Tesauro, Francesca Dubinin e Giulia Palma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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