Accademia Yamaha e Unicef | successo per Donne in Musica

L’Accademia Yamaha di Caserta ha ospitato l’evento “Donne in Musica”, organizzato in collaborazione con Unicef, all’interno del festival “Caserta, la città delle donne”. La sala concerti si è riempita di luci rosa e di musica, creando un’atmosfera intima e ricercata. L’evento ha visto protagoniste artiste femminili che hanno portato sul palco le loro esibizioni, attirando un pubblico attento e partecipe.

Tempo di lettura: 2 minuti In un’atmosfera suggestiva, tra luci rosa e armonie ricercate, la sala concerti dell’Accademia Musicale Yamaha di Caserta si è trasformata in un tempio della creatività femminile per l’evento “Donne in Musica”, inserito nel festival “Caserta, la città delle donne”. L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’Accademia e l’Unicef, ha visto come protagonista la pianista Maggie S. Lorelli che ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso secoli di storia musicale, restituendo voce a compositrici troppo a lungo trascurate come Clara Schumann, Fanny Mendelssohn e le sorelle Boulanger. Al suo fianco, le giovani allieve dell’Accademia: Chiara Funiciello, Angelica Mazzeo, Asia Cioffi, Anna Ricchiardi, Asia Stellato, Giulia Ragni, Sarah Tesauro, Francesca Dubinin e Giulia Palma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accademia Yamaha e Unicef: successo per “Donne in Musica” Articoli correlati Accademia Musicale Yamaha e Unicef Caserta: “Donne in Musica”L’Accademia Musicale Yamaha, in collaborazione con l’Unicef Caserta, presenta “Donne in Musica”, un evento speciale dedicato alla riscoperta e... Leggi anche: Yamaha ingaggia Tim Gajser: il cinque volte Campione del Mondo MXGP correrà con Monster Energy Yamaha Factory nel 2026 Approfondimenti e contenuti su Accademia Yamaha Discussioni sull' argomento Caserta. 'Donne in Musica': sabato Accademia musicale Yamaha e Unicef presentano l'evento; Donne in Musica all'Accademia Musicale Yamaha di Caserta; Caserta. Gruppo FS: perfezionata l’acquisizione del ramo d’azienda di ‘Titagarh Firema’; Caserta. Accademia Yamaha e Unicef Caserta insieme per 'Donne in Musica'. Donne in musica a CasertaL’Accademia Musicale Yamaha, in collaborazione con l’Unicef Caserta, presenta Donne in Musica, un evento speciale dedicato alla riscoperta e valorizzazione ... napolivillage.com Sabato 7 marzo, la Sala Concerti di via Caduti sul Lavoro ospita un evento speciale dell’Accademia Musicale Yamaha in collaborazione con Unicef Caserta. La pianista Maggie S. Lorelli e le allieve dell’Accademia riportano alla luce un patrimonio musicale fe - facebook.com facebook #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Donne in Musica. Accademia Yamaha e Unicef Caserta insieme x.com