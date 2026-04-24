Almanacco | Sabato 25 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 25 aprile è il 116° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con ancora 251 giorni da trascorrere. In questa data si celebra San Marco evangelista, e si ricorda un proverbio che fa riferimento all'inizio di aprile, indicando che a San Marco il baco si mette in processione. È anche una giornata che spesso coincide con eventi storici e anniversari, a seconda degli anni passati.

Sabato 25 Aprile è il 116° giorno del calendario gregoriano. Mancano 251 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Marco evangelistaProverbio di AprileA San Marco il baco a processione. San Marco evangelista, maggio alla vista.ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1507 –.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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