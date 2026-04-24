Miyazaki torna al cinema | Porco Rosso celebra la libertà il 25 aprile

Il film d'animazione Porco Rosso, diretto da Miyazaki, sarà nuovamente nelle sale italiane a partire dal 25 aprile 2026. La proiezione, organizzata da Lucky Red, si svolgerà in occasione della Festa della Liberazione e si propone di celebrare la libertà e il rifiuto del fascismo. La pellicola, nota per il suo protagonista con il volto di porcello, torna sul grande schermo dopo diversi anni.

? Cosa sapere Il film Porco Rosso di Miyazaki torna nelle sale italiane il 25 aprile 2026.. La proiezione di Lucky Red celebra la Festa della Liberazione e il rifiuto del fascismo.. Domani, 25 aprile 2026, il capolavoro animato di Hayao Miyazaki, Porco Rosso, tornerà a essere proiettato nelle sale cinematografiche italiane, offrendo una riflessione profonda sul rifiuto dei regimi totalitari in coincidenza con la celebrazione della Festa della Liberazione. L’iniziativa, portata avanti dal distributore Lucky Red, non rappresenta una semplice riproposizione commerciale di un titolo già accessibile tramite le piattaforme di streaming, ma un evento che mira a trasformare la visione collettiva in un atto di memoria storica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Miyazaki torna al cinema: Porco Rosso celebra la libertà il 25 aprile Notizie correlate “Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!”: Porco Rosso torna al cinema per il 25 aprileEsistono frasi che superano i confini del cinema per diventare manifesti civili, e quella di Marco Pagot è senza dubbio una di queste. Macron incontra Miyazaki in Giappone: il dono di Porco Rosso diventa simbolo di pace e libertàLa visita di Emmanuel Macron in Giappone si è trasformata in un momento in cui la cultura incontra la politica, e un personaggio animato diventa... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Porco Rosso di Hayao Miyazaki torna al cinema solo il 25 aprile; Porco Rosso di Hayao Miyazaki torna al cinema per il 25 aprile; Porco Rosso torna al cinema per ribadire: Meglio maiale che fascista; Porco Rosso: il cult di Miyazaki torna al cinema il 25 aprile. Porco Rosso, capolavoro di Miyazaki, torna al cinema il 25 aprile con il suo potente messaggio: meglio maiale che fascista!Il capolavoro di Miyazaki Porco Rosso torna in sala il 25 aprile: un evento simbolico che lancia forte messaggio contro guerra e fascismo. greenme.it Piuttosto che diventare un fascista, meglio essere un maiale!: Porco Rosso torna al cinema per il 25 aprileIn occasione del Giorno della Liberazione, Porco Rosso di Hayao Miyazaki torna nelle sale italiane. Scopri dove vedere il capolavoro dello Studio Ghibli. universalmovies.it “Porco Rosso” (1992) di Hayao Miyazaki torna al cinema nella giornata di domani #25aprile: la riflessione del nostro critico @fpontiggia1. #MovieMag è su #RaiMovie il mercoledì in seconda serata e quando vuoi su @RaiPlay. x.com Rai Movie. . “Porco Rosso” (1992) di Hayao Miyazaki torna al cinema nella giornata di domani #25aprile: la riflessione del nostro critico Federico Pontiggia. #MovieMag è su #RaiMovie il mercoledì in seconda serata e quando vuoi su RaiPlay. - facebook.com facebook