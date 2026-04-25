Abruzzo nasce il progetto dei Parchi della Resistenza | memoria viva

InAbruzzo, è stato presentato in aula il progetto dei Parchi della Resistenza, un'iniziativa promossa dal Patto per l'Abruzzo. L'obiettivo è dedicare spazi alla memoria storica della Resistenza, creando aree che preservino e valorizzino i momenti e i luoghi significativi di quel periodo. La proposta prevede l'istituzione di questi parchi come luoghi di memoria e testimonianza per le future generazioni.

? Cosa sapere Il Patto per l'Abruzzo propone in aula i Parchi della memoria storica della Resistenza.. Il progetto valorizza i territori di Ortona, Lanciano e l'area della Brigata Maiella.. Il Patto per l’Abruzzo ha presentato in aula una proposta di legge per istituire i Parchi della memoria storica della Resistenza, firmata dal consigliere Pietrucci e sostenuta da tutta l’opposizione in occasione del 25 aprile. Il provvedimento mira a trasformare il territorio regionale in uno spazio di memoria attiva, dando dignità ai luoghi dove si è combattuta la guerra di Liberazione tra l'8 settembre 1943 e il giugno 1944. I luoghi della lotta tra le montagne e le città abruzzesi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abruzzo, nasce il progetto dei Parchi della Resistenza: memoria viva Notizie correlate Dal Patto per l'Abruzzo il progetto legge sull'istituzione del parchi della memoria storica della ResistenzaUna proposta di legge per istituire i Parchi della memoria storica della Resistenza e ribadire i valori della Repubblica italiana: a presentarla, in... Sui passi della libertà: nasce il progetto tra sentieri e memoria della guerra in AbruzzoUn calendario di escursioni tra natura, storia e identità per valorizzare i luoghi simbolo della Seconda guerra mondiale in Abruzzo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dal Patto per l'Abruzzo il progetto legge sull'istituzione del parchi della memoria storica della Resistenza; 25 aprile: arriva il Pdl del Patto per l’Abruzzo per istituire i Parchi della memoria storica della Resistenza; Parchi della Memoria, la proposta del Patto per l’Abruzzo per valorizzare la Resistenza; Patto per l’Abruzzo presenta all'Aquila una proposta di legge sui Parchi della memoria storica della Resistenza. 25 aprile: arriva il Pdl del Patto per l’Abruzzo per istituire i Parchi della memoria storica della ResistenzaSulmona, 24 aprile-In occasione del 25 aprile il Patto per l’Abruzzo ha presentato una proposta di legge che istituisce i Parchi della memoria storica della Resistenza, per ribadire i valori della Re ... corrierepeligno.it Patto per l’Abruzzo presenta all’Aquila una proposta di legge sui Parchi della memoria storica della ResistenzaL’Aquila, il Patto per l’Abruzzo presenta una proposta di legge sui Parchi della memoria storica della Resistenza. laquilablog.it Dal Patto per l'Abruzzo il progetto legge sull'istituzione del parchi della memoria storica della Resistenza x.com TRSP. . Parchi della memoria storica della Resistenza, la proposta -TG News Abruzzo del 24/04/26 - facebook.com facebook