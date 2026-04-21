Sui passi della libertà | nasce il progetto tra sentieri e memoria della guerra in Abruzzo

È stato presentato un nuovo progetto dedicato alla scoperta dei luoghi simbolo della Seconda guerra mondiale in Abruzzo. Il calendario prevede escursioni che si svolgeranno lungo sentieri immersi nella natura e attraversando punti di memoria storica della guerra. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio naturale e storico della regione, coinvolgendo appassionati e visitatori in un percorso tra paesaggi e testimonianze del passato.

Un calendario di escursioni tra natura, storia e identità per valorizzare i luoghi simbolo della Seconda guerra mondiale in Abruzzo. Nasce così “Sui passi della libertà: la storia diventa sentiero”, il nuovo progetto turistico promosso dalla cooperativa Majambiente e dall’associazione Camminare.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Sarzana: 4 giorni di memoria e camminata sui sentieri della ResistenzaSarzanese si prepara per celebrare l’81° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative che uniscono memoria storica e azione civile. Montemesola, inaugurata la mostra “Sui passi della memoria”Tarantini Time QuotidianoSi è tenuta oggi l’inaugurazione della mostra fotografica “Sui passi della memoria”, promossa in occasione degli 80 anni... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Closed road da Lettomanoppello a Passo Lanciano: trekking solitario di Jana N. tra neve e silenzi d’Abruzzo; Abruzzo, possibile stop anticipato al blocco dei maxi store. Chieti: presentato Sui Passi della Libertà: la storia diventa sentieroA Chieti, questa mattina, è stato presentato Sui Passi della Libertà: la storia diventa sentiero, progetto turistico integrato per valorizzare i territori della memoria di guerra promosso dalla Soci ... rete8.it Torna il trekking urbano sui passi della Resistenza piacentinaI passi della libertà tornano a Piacenza il 26 aprile - Il trekking urbano SL26 è uno dei Sentieri della Libertà realizzati dal Museo della Resistenza ... piacenzasera.it Le prime pagine di martedì 21 aprile 2026 #abruzzo #ilCentro facebook GR Abruzzo del 20/04/2026 ore 12:10 x.com