Conferenza stampa Allegri | Polemiche degli ultimi giorni? Queste cose nel calcio ci sono sempre state ci sono e ci saranno Sugli arbitri…

Massimiliano Allegri ha commentato le recenti polemiche nel calcio, affermando che queste situazioni fanno parte del gioco da sempre. L’allenatore ha spiegato che le discussioni sugli arbitri sono frequenti e resteranno presenti anche in futuro. Durante la conferenza, Allegri ha anche detto che i problemi non cambiano e che bisogna continuare a lavorare senza lasciarsi distrarre. Domani sera, alle 20:45, il Milan scenderà in campo contro il Como per il recupero della 24ª giornata di Serie A.

