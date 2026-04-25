Il ministro per lo Sport ha recentemente commentato sui social media riguardo all'indagine in corso che coinvolge una figura vicina all'ambiente sportivo. Ha sottolineato l'importanza di trasparenza e rapidità nel procedimento giudiziario, affermando che, qualora fossero accertate responsabilità, ci dovranno essere delle conseguenze. La sua dichiarazione ha acceso un dibattito pubblico sulla gestione delle criticità che coinvolgono il settore.

"C’è solo un modo per tutelare il sistema sportivo in tutte le sue articolazioni e rispettare i tifosi, gli appassionati e gli innamorati dello sport, a partire dal calcio: trasparenza, tempestività e parità di trattamento quando si affrontano ipotesi di inosservanza delle norme sportive, tanto più quando hanno possibili risvolti penali. E farlo sempre e con chiunque!". Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha affidato ai social il suo pensiero sull'indagine che vede coinvolto il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. "Leggo, come tutti voi, i risvolti che stanno emergendo sull'indagine della Procura di Milano, partita dalla denuncia di un ex tesserato dell’Associazione Italiana Arbitri - prosegue Abodi -.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Abodi: "Trasparenza e tempestività: se ci fossero responsabilità, dovranno esserci conseguenze"

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