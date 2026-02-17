Caso Bastoni-Kalulu Comolli e Chiellini inibiti | cosa potranno e non potranno fare
Comolli e Chiellini sono stati inibiti a causa del caso Bastoni-Kalulu, che li ha coinvolti in modo diretto. La decisione li tiene lontani dal campo durante le partite ufficiali, impedendo loro di partecipare alle sedute e alle riunioni con la squadra. La sanzione arriva dopo le indagini sulla vicenda, che ha acceso i riflettori sulle relazioni tra i club coinvolti.
Comolli inibito fino a tutto il 31 marzo 2026, Chiellini fino a tutto il 27 febbraio: provvedimenti arrivati oggi, quindi in vigore da domani. Ma cosa potranno e non potranno fare i tesserati colpiti da inibizione temporanea come in questo caso? L'articolo 9 del Codice di Giustizia sportiva della Figc ("Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società") spiega che "i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, in base alla natura e alla gravità dei fatti commessi, con l’inibizione temporanea a svolgere attività in ambito Figc, con eventuale richiesta di estensione in ambito Uefa e Fifa, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società in ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di lavoro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
