Abbandono di rifiuti 24 sanzioni in un mese

In un mese, la Polizia Locale di Sezze ha elevato 24 sanzioni per abbandono di rifiuti illegale. Le azioni di controllo si sono concentrate su alcune aree della pianura, considerate più soggette al fenomeno. L’attività è stata condotta seguendo un piano dettagliato, volto a monitorare e contrastare questa forma di illecito ambientale.

In un solo mese, 24 sanzioni per illecito abbandono di rifiuti. È il risultato dell’attività di controllo avviata dalla Polizia Locale di Sezze, che ha posto sotto osservazione alcune delle aree più esposte al fenomeno, soprattutto nella zona della pianura; il tutto grazie ad un articolato piano.🔗 Leggi su Latinatoday.it Buongiorno24 del 30 Ottobre 2025 Notizie correlate Leggi anche: Abbandono dei rifiuti, stretta del Comune: 24 multe in un mese a Sezze Abbandono di rifiuti: due sanzioniSorpresi in flagranza con le fototrappole, due uomini sono stati sanzionati dal Nucleo di tutela ambientale della polizia locale per abbandono di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lotta all’abbandono dei rifiuti, al Poetto di Quartu arriva l’ecomobile; Dieci fototrappole per combattere l'abbandono dei rifiuti; Valdisieve, rafforzato il controllo ambientale contro l’abbandono dei rifiuti nei tre comuni; Cernobbio, otto multe in un giorno per abbandono di rifiuti e anche il sindaco controlla i sacchi. Otto multe in un giorno per abbandono di rifiuti e anche il sindaco controlla i sacchiGiro di verifiche concentrato sul centro con la giunta e i responsabili di Econord . Monti ha anche citofonato a un cittadino che aveva sbagliato la raccolta: «Questione di civiltà» ... laprovinciadicomo.it Abbandono di rifiuti, sanzioni da oltre 500 euro a marzo a EmpoliContinua l'attività per contrastare l'abbandono dei rifiuti ad Empoli. Un lavoro portato avanti dagli Ispettori ambientali di Plures Alia, in collaborazione con il personale della Polizia Locale ed il ... 055firenze.it A Afragola un episodio di abbandono di animali ha richiesto l’intervento della Polizia Locale, attiva sotto il coordinamento del Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Tutto ha avuto inizio da una segnalazione arrivata alla centrale operativa: alcuni cuccioli s - facebook.com facebook Asha Sharma, nuova CEO di Microsoft Gaming dopo l'abbandono di Phil Spencer, è ora CEO di Xbox: ecco la lettera scritta ai dipendenti in cui annuncia il rilancio del brand. x.com