Due uomini sono stati multati dalla polizia locale dopo essere stati sorpresi a gettare rifiuti lungo la strada. La polizia ha utilizzato delle fototrappole per monitorare l’area e ha documentato le azioni dei due cittadini. Uno dei trasgressori stava abbandonando sacchi di spazzatura vicino a un parco cittadino, creando un degrado visibile a tutti.

Sorpresi in flagranza con le fototrappole, due uomini sono stati sanzionati dal Nucleo di tutela ambientale della polizia locale per abbandono di rifiuti. In particolare, la squadra speciale ha effettuato appostamenti e installato dispositivi in precise zone della città, già segnalate per la presenza di sacchi abbandonati a ridosso dei cestini. Grazie all’ausilio delle fototrappole e a controlli mirati, sono stati sorpresi due cittadini mentre abbandonavano rifiuti. Il primo intervento è stato effettuato in via Como, nell’area che costeggia la linea ferroviaria, in passato già interessata da fenomeni di scarico di rifiuti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Abbandono di rifiuti: due sanzioni

