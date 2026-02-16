Catania stretta contro l’abbandono dei rifiuti | 39 multe in un solo giorno

A Catania, la polizia locale ha multato 39 persone in un solo giorno per aver lasciato i rifiuti in strada, provocando un aumento delle sanzioni nel quartiere San Giovanni. La presenza di sacchi abbandonati vicino alle barriere del mercato ha portato a controlli più frequenti, con l’obiettivo di fermare l’inciviltà. Gli agenti hanno verificato diversi punti critici della città, multando chi non rispettava le regole di smaltimento.

Controlli mirati della polizia locale nei quartieri cittadini. Prosegue senza sosta l'attività di vigilanza contro l'abbandono irregolare dei rifiuti nelle diverse zone di Catania. Anche nella giornata di domenica la polizia locale ha condotto un'operazione straordinaria di controllo sui sacchi conferiti in modo non conforme, intervenendo in abiti civili e ispezionando il materiale lasciato impropriamente in strada. Su disposizione del comandante Peruga e del vice comandante Blasco, il commissario della sezione ambientale della polizia municipale Lizzio, insieme a dieci agenti e al personale della Gema Spa, società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, ha effettuato un'attività capillare in numerose aree cittadine.