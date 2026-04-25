Aave DAO ha proposto di destinare 25.000 ETH per coprire il deficit di Kelp DAO, che si è verificato dopo un exploit sulla piattaforma LayerZero. L'attacco ha causato un buco finanziario di circa 163 milioni di dollari, lasciando Kelp DAO in difficoltà. La decisione di Aave DAO arriva in un momento di grande attenzione sul settore DeFi, dove problemi di sicurezza continuano a emergere.

? Cosa sapere Aave DAO propone 25.000 ETH per coprire il deficit di Kelp DAO dopo l'exploit.. L'attacco all'adattatore LayerZero ha generato un buco finanziario di 163.183 ETH.. Aave DAO propone di destinare 25.000 ETH dalla propria tesoreria per sostenere il piano di recupero dopo l’attacco subìto da Kelp DAO, nell’ambito dell’iniziativa DeFi United. Il 18 aprile scorso, l’infrastruttura di Kelp DAO è stata colpita da un exploit mirato all’adattatore Ethereum LayerZero per rsETH. L’intrusione ha permesso a un hacker di sottrarre asset, compromettendo il rapporto tra il collaterale in ETH bloccato e i token emessi su diverse catene. Il danno ha innescato una crisi di liquidità e solvibilità che ha colpito le piattaforme DeFi integrate con rsETH e la sua variante wrapped.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aave DAO interviene: 25.000 ETH per salvare Kelp DAO dal buco DeFi

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