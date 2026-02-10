Pucci nella bufera per Sanremo E la Dao si tira indietro

Andrea Pucci finisce sotto i riflettori dopo aver deciso di lasciare il palco di Sanremo, dove avrebbe dovuto affiancare Carlo Conti. La sua scelta ha scatenato molte reazioni, e ora si trovano al centro di un dibattito acceso. La cantante Dao, inizialmente in lista come co-conduttrice, si è tirata indietro, lasciando il Festival senza la sua presenza. La polemica si infiamma e il comico si trova a dover spiegare le sue ragioni, mentre il pubblico si divide tra chi lo critica e chi lo sostiene.

Il comico milanese avrebbe dovuto co-condurre il Festival, ma per gli attacchi ricevuti ha scelto di rinunciare e di non andare all'Ariston. Ma il polverone non si placa e dal Trentino arriva uno stop per l'artista, che la butta sul ridere: "Neanche la spesa come rimborso?" È (suo malgrado) l’uomo più chiacchierato del momento: parliamo del comico Andrea Pucci che, in queste ore, è finito al centro di un polverone mediatico per la sua decisione di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo accanto a Carlo Conti. Cosa ha fatto Pucci? Nulla, questo va detto. Ma il mondo social ha alzato la voce: il comico milanese era sgradito per certe sue battute del passato considerate volgari, sessiste e, inoltre, per alcune freddure sul Pd e sulla segretaria Elly Schlein.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Andrea Baccan, in arte Pucci, ha deciso di lasciare il palco della terza serata del Festival di Sanremo 2026.

Luigi Marattin, segretario del Partito liberaldemocratico, torna a parlare dopo il passo indietro di Pucci a Sanremo.

