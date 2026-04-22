Kelp DAO sotto assedio | hacker rubano 292 milioni di dollari

Un attacco informatico ha colpito Kelp DAO, portando al trasferimento di 116.500 rsETH, pari a circa 292 milioni di dollari. L'hacker ha sfruttato una vulnerabilità nel bridge gestito da LayerZero, consentendo il furto dei fondi. L'incidente ha portato alla decisione di sospendere temporaneamente le attività della piattaforma mentre si indaga sulla falla e si valutano le misure di sicurezza da adottare.

Un attacco informatico mirato a Kelp DAO ha causato lo spostamento di 116.500 rsETH, equivalenti a circa 292 milioni di dollari, sfruttando una falla nel bridge gestito da LayerZero. L’operazione ha colpito il 18% dell’intera offerta circolante del token, innescando una reazione immediata delle autorità di governance e mettendo in ginocchio la fiducia nei protocolli di prestito collegati. Il piano criminale è iniziato con l’individuazione di una vulnerabilità critica nel sistema di comunicazione tra blockchain utilizzato da Kelp DAO. Una volta compromesso il ponte, l’aggressore ha drenato la liquidità disponibile, costringendo i gestori dei contratti principali del protocollo a una sospensione d’urgenza per tentare di limitare le perdite.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kelp DAO sotto assedio: hacker rubano 292 milioni di dollari Notizie correlate Banche sotto assedio: hacker infiltra i server con hardware malevoliUn uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo essere riuscito a infiltrarsi in diverse filiali bancarie... Ferrara, ospedale sotto assedio: ladri rubano catalizzatoriFerrara, furti al parcheggio dell’ospedale: infermieri nel mirino dei ladri, richiesta di maggiore sicurezza Un’ondata di furti sta colpendo il...