Viabilita’ | A1 Milano-Napoli chiusa per una notte l’entrata della stazione di Orte

Per lavori di manutenzione, la stazione di Orte sulla A1 Milano-Napoli chiude in entrata verso Roma tra le 22:00 di giovedì e le 5:00 di venerdì. La chiusura riguarda l’accesso alla carreggiata in direzione Roma, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e ridurre i rischi. Durante questa notte, i viaggiatori devono seguire le indicazioni alternative e programmare i propri spostamenti di conseguenza. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza delle operazioni di manutenzione.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Orte, in entrata verso Roma, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio. Questa chiusura è necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e il corretto svolgimento delle operazioni di manutenzione. Alternative e avvisi per i conducenti. In alternativa, si consiglia ai conducenti di utilizzare la stazione di Magliano Sabina per l’ingresso verso Roma. È importante notare che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige un divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione OrteLa stazione di Orte sulla A1 Milano-Napoli chiude questa notte per lavori di manutenzione.

