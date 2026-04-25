A Ventotene per trasmettere i valori europei

Dal 9 all’11 maggio, sull’isola di Ventotene si svolgerà la Spring School of Europe, un evento dedicato ai valori europei. Tra i partecipanti ci sarà anche un giovane pratese di 22 anni, studente di Scienze politiche presso l’Università di Bologna. La scuola mira a promuovere la conoscenza e la riflessione sui principi fondamentali dell’Unione Europea attraverso incontri e workshop.

Ci sarà anche il pratese Dimitri Gagliardi, 22 anni, studente di Scienze politiche all’Università di Bologna alla Spring school of EuropeScuola di integrazione europea che si terrà nell’isola di Ventotene, dal 9 all’11 maggio prossimi. Il progetto, che coinvolge giovani dei diversi Paesi europei, è sostenuto da Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e viene promosso dall’Associazione “La nuova Europa“, nell’ambito della decima edizione del Ventotene Europa Festival. "Con grande piacere la Fondazione condivide la notizia di questa iniziativa proprio alla vigilia del 25 aprile,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "A Ventotene per trasmettere i valori europei" Notizie correlate Leggi anche: Memoria su legalità e servizio allo Stato: "Sono valori da trasmettere ai giovani" Gli Alpini in Umbria per onorare la medaglia d'oro Bucchi e trasmettere i valori ai più giovaniIl grande appuntamento andato in scena il fine settimana scorsa a Cascia con le associazioni, la banda e l'amministrazione comunale (la foto gallery)... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Ventotene per trasmettere i valori europei; Un viaggio nei luoghi della memoria: Benedicta, Ventotene, Anzio e Nettuno. A Ventotene per trasmettere i valori europeiCi sarà anche il pratese Dimitri Gagliardi, 22 anni, studente di Scienze politiche all’Università di Bologna alla Spring school ... lanazione.it Un viaggio nei luoghi della memoria: Benedicta, Ventotene, Anzio e NettunoLe studentesse e gli studenti vincitori della 45° edizione del Progetto di Storia contemporanea rivolto agli Istituti di istruzione secondaria di II grado ed agli Enti di formazione professionale de ... ecorisveglio.it Ventotene, torna il laboratorio sull’Europa: quattro giorni di confronto tra giovani e istituzioni roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com "VENTOTENE", LA STORIA A TEATRO. SABATO 25 APRILE, ORE 20:30, AUDITORIUM PISANÒ. Domani, in occasione del 25 aprile, presso l’Auditorium Gino Pisanò a Casarano andrà in scena “ventOtene”, spettacolo teatrale della compagnia ALIBI. Il 25 apr - facebook.com facebook