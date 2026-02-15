Memoria su legalità e servizio allo Stato | Sono valori da trasmettere ai giovani
Gennaro Capoluongo, dirigente generale di pubblica sicurezza, ha scritto un libro che parla di legalità e del dovere di servire lo Stato, motivato dalla convinzione che quei valori vanno trasmessi ai giovani. Nel volume, l’autore ripercorre le sue esperienze nelle Forze di Polizia, condividendo episodi di coraggio e dedizione. Tra le pagine, si raccontano le storie di ufficiali che hanno rischiato la vita per proteggere la comunità, spesso sconosciuti ai più. Capoluongo, ora consigliere ministeriale, descrive con semplicità come il senso del dovere si traduca in azioni concrete quotidiane.
"Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia". Il libro di Gennaro Capoluongo, dirigente generale di pubblica sicurezza e ora consigliere ministeriale, è un’opera che intreccia testimonianza autobiografica e racconto civile, offrendo uno spaccato profondo sul valore del servizio allo Stato e sulla cultura della legalità. Il lavoro è stato presentato alla sala della Vaccara, presenti tra gli altri, il questore Dario Sallustio e Massimo Pici, segretario provinciale del Siulp. Capoluongo ha raccontato la genesi del libro e il suo intreccio tra esperienza personale e storie di colleghi e servitori dello Stato e ha sottolineato come il titolo “Dalla parte giusta” rappresenti una scelta quotidiana, spesso silenziosa, fatta di responsabilità, etica e senso del dovere, ribadendo l’importanza di trasmettere questi valori alle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
