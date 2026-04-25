A Pavia, alcuni pellegrini provenienti dall’abbazia della Certosa e dalla chiesa parrocchiale di Cava Manara arriveranno per una visita di quattro ore. Durante il soggiorno, riceveranno due volumi come omaggio. La presenza dei pellegrini si collega alla tradizione del “Miracolo della Cava”, un episodio leggendario in cui Sant’Agostino si sarebbe mostrato ai fedeli per offrir loro una guarigione.

Pellegrini dall’abbazia della Certosa arriveranno a Pavia mentre altri faranno lo stesso dalla chiesa parrocchiale di Cava Manara legata alla leggenda del “Miracolo della Cava“, in cui Sant’Agostino apparve a dei pellegrini per guarirli. Due gruppi distinti che si riuniranno in un grande abbraccio a Papa Leone XIV. La comunità si sta organizzando per accogliere il Santo Padre che sarà a Pavia sabato 20 giugno. Una visita di appena 4 ore, dalle 14,30 alle 18,30 che avrà come fulcro la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro dalla quale in un secolo sono passati 7 Pontefici su 10 prima o dopo essere saliti al soglio di Pietro. Sono 250 i volontari del Comitato Pavia città di Sant’Agostino che sono impegnati nell’organizzare la giornata.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pavia si fermerà quattro ore: "Gli regaleremo due volumi"

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