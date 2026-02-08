Iran | Sì all’accordo sul nucleare con gli Usa ma se ci attaccano reagiremo Nemmeno la guerra fermerà l' arricchimento

L’Iran si prepara a incontrare gli Stati Uniti per un nuovo round di negoziati sul nucleare, previsto già la prossima settimana. Il governo iraniano ha detto di essere disposto a raggiungere un accordo che dia sicurezza, ma avverte che reagirà se viene attaccato. Nonostante le parole, l’Iran non esclude che l’arricchimento dell’uranio possa continuare, anche in caso di conflitto.

L’ Iran si dice pronto a raggiungere un accordo “rassicurante” con gli Stati Uniti sul nucleare e conferma di aver concordato con Washington un nuovo round di colloqui da tenersi a breve, probabilmente già la settimana prossima. Ma intanto, attraverso le parole del ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, sottolinea che "Nulla fermerà l’arricchimento dell'uranio, neppure in caso di guerra". La pressione militare americana "non intimorisce" la Repubblica islamica, ha aggiunto. Nuovo round di colloqui già nei prossimi giorni Teheran conferma quindi l’avvio di un nuovo passaggio negoziale con gli Usa, in un tentativo di riaprire il dialogo sul dossier nucleare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

