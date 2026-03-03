Anche i libri si comprano al chilo | nell' ex cinema due giorni di Librokilo per salvare i volumi dal macero
A Rimini, nell’ex cinema, si svolgono due giornate di Librokilo, un’iniziativa che permette di acquistare libri al chilo e salvare tanti volumi dal macero. I libri vengono offerti al prezzo di 10 euro al chilo, offrendo un’opportunità di riutilizzo e di acquisto a chi desidera arricchire la propria collezione. L’evento mira a ridurre lo spreco di libri e a promuovere la lettura.
Ora anche i libri si comprano al chilo. Arriva anche a Rimini Librokilo, l’iniziativa che rimette in circolo migliaia di volumi destinati al macero, venduti al prezzo simbolico di 10 euro al chilo. L’appuntamento è per sabato 7 (dalle 10 alle 19) e domenica 8 marzo (dalle 10 alle 17) negli spazi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Pacchi smarriti, l’acquisto è una sorpresa: a Bologna si comprano al chilo (e il video finisce sui social)Casalecchio di Reno (Bologna), 28 gennaio 2026 - Lo shopping che non si limita al carrello, ma si filma, racconta e condivide.
A Cesena libri per tutti, anche per i neonati: donati oltre 2500 volumi per le scuole e la Pediatria del BufaliniA Cesena libri per tutti, anche per i neonati: la storica iniziativa ‘Aiutaci a crescere.
Contenuti utili per approfondire Anche i libri si comprano al chilo...
Argomenti discussi: Librokilo arriva a Pordenone: libri salvati dal macero venduti a peso.
Ora anche i libri si comprano i chili: nell'ex cinema arriva il weekend che salva i volumi dal maceroDue giorni all’ex Astoria per acquistare volumi a 10 euro al chilo e contrastare lo spreco editoriale. Un progetto che trasforma i libri destinati al macero in opportunità culturale e ambientale ... riminitoday.it
Tornano i libri al chilo: al Daste giornata per salvare storie e condividerleBergamo. Dopo il successo dello scorso anno, Librokilo torna a Bergamo con una nuova edizione dedicata alla lettura accessibile e alla sostenibilità. Domenica 9 novembre, dalle 10:00 alle 19:00, ... bergamonews.it