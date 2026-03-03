Anche i libri si comprano al chilo | nell' ex cinema due giorni di Librokilo per salvare i volumi dal macero

A Rimini, nell’ex cinema, si svolgono due giornate di Librokilo, un’iniziativa che permette di acquistare libri al chilo e salvare tanti volumi dal macero. I libri vengono offerti al prezzo di 10 euro al chilo, offrendo un’opportunità di riutilizzo e di acquisto a chi desidera arricchire la propria collezione. L’evento mira a ridurre lo spreco di libri e a promuovere la lettura.