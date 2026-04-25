A Monza un 25 Aprile di resistenza | una lotta ancora oggi attuale per difendere i più deboli

A Monza, il 25 aprile si è svolta una manifestazione di resistenza con un corteo che ha attraversato il centro cittadino fino alla scalinata del Monumento ai Caduti. La partecipazione è stata caratterizzata da persone che portavano labari e bandiere, con un clima di emozione condivisa. La manifestazione ha rappresentato un momento di memoria e di impegno, ancora oggi presente nella vita cittadina.

L’emozione era palpabile. Non solo nei volti e nelle braccia di chi reggeva i labari e che, con orgoglio, ha sfilato per le vie del centro per poi raggiungere la scalinata del Monumento ai Caduti. Ma anche nella voce, quasi rotta dalla commozione di chi, oggi appena 19enne, è salito su quel.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione 2026, le frasi e citazioni sulla Resistenza più belle per il 25 aprileIl 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione dal nazifascismo: la data rappresenta il proclama dell'insurrezione generale dal Comitato di... 25 aprile, donata agli alunni una copia della Costituzione: "Fiore pungente nato dalla Resistenza"Questa mattina a Cesena, con una cerimonia organizzata dal quartiere Ravennate alla scuola primaria ‘Annalena Tonelli’ di Ronta, si è dato avvio alle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sabato 25 aprile, il programma delle celebrazioni in città; Il programma delle iniziative del 25 Aprile a Monza; Weekend del 25 aprile tra gusto, storia e musica: 6 eventi da non perdere in Brianza; 25 aprile: Monza celebra l’81°Anniversario della Liberazione. Weekend del 25 aprile tra gusto, storia e musica: 6 eventi da non perdere in BrianzaCosa fare nel weekend del 25 aprile in Brianza? Dallo street food al Parco di Monza ai concerti rock a Limbiate, scopri i 6 eventi imperdibili tra storia, musica e sport. mbnews.it 25 aprile: Monza in piazza per celebrare la Festa della LiberazioneTanti i cittadini che nella mattinata di oggi, sabato 25 aprile, si sono radunati in piazza Trento e Trieste per celebrare l'81° anniversario della Festa della Liberazione alla presenza delle massime ... mbnews.it 25 aprile, il sindaco di Trento: «La democrazia è un cantiere aperto. Antifascismo impegno vivo» https://www.ladige.it/territori/trento/2026/04/25/25-aprile-il-sindaco-di-trento-la-democrazia-e-un-cantiere-aperto-antifascismo-impegno-vivo-1.4349625 - facebook.com facebook