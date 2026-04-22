25 aprile donata agli alunni una copia della Costituzione | Fiore pungente nato dalla Resistenza

Questa mattina a Cesena, presso la scuola primaria ‘Annalena Tonelli’ di Ronta, si è svolta una cerimonia organizzata dal quartiere Ravennate per celebrare l’81° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Durante l’evento, agli studenti è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, descritta come un “fiore pungente nato dalla Resistenza”. La cerimonia ha dato il via alle commemorazioni per questa ricorrenza.

Questa mattina a Cesena, con una cerimonia organizzata dal quartiere Ravennate alla scuola primaria ‘Annalena Tonelli’ di Ronta, si è dato avvio alle celebrazioni per l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo. Nel giardino dell’istituto si è svolta una cerimonia.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pd: Schlein, 'nato da incontro tra culture che insieme fecero Resistenza e Costituzione' Referendum, Luca Sommi: “La Costituzione è nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza”“La Costituzione nata dalla Resistenza e non deve essere cancellata dalla desistenza”. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Arte, musica e cinema: l’Assemblea legislativa celebra il 25 aprile insieme a scuole e territorio; Festa della Liberazione in piazza Repubblica: la conquista della libertà. Agli studenti di prima media una copia della Costituzione per il 25 aprileIn collaborazione con l'Ufficio Scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara e l'Associazione Toscana Volontari della Libertà ... luccaindiretta.it 25 aprile, a Pomigliano 'referendum popolare' simbolico su articolo 11Il 25 aprile una libreria per bambini di Pomigliano d'Arco (Napoli), si trasformerà in 'seggio elettorale' e tutti, dai 3 anni di età, potranno votare un 'referendum popolare' per l'abrogazione dell'a ... ansa.it Avevano la foga di piegare con legge gli avvocati alla loro propaganda e alle azioni del Governo e hanno proposto una norma che è contro la Costituzione, per cui si verrebbe bocciati al primo esame di diritto. Gli avvocati sono la garanzia di tutela dei diritti de - facebook.com facebook Pace, diritti, Costituzione: le parole d’ordine per festeggiare gli 80 anni della Repubblica In occasione del 2 giugno Festa della Repubblica che ripudia la guerra @RetePaceDisarmo e @Sbilanciamoci lanciano la proposta “La nostra Repubblica della Pace” x.com