A Milano, un tram offre la possibilità di rivivere gli anni ’90 attraverso un percorso ispirato alla serie televisiva Beverly Hills 90210. L’iniziativa durerà due giorni, fino al 26 aprile 2026, e permette ai partecipanti di immergersi in un’esperienza nostalgica legata a quel periodo. L’evento si svolge nel centro città, coinvolgendo i mezzi pubblici e creando un collegamento tra il passato e il presente.

Avete tempo fino a domani, 26 aprile 2026, per godervi un viaggio nei ricordi verso gli anni ’90. Un tram speciale attraverserà Milano per celebrare uno dei fenomeni televisivi cult del pop degli anni Novanta: Beverly Hills, 90210, la serie che ha definito l’immaginario di un’intera generazione tra moda, linguaggio e storie adolescenziali diventate leggenda e che è tornata disponibile su Sky e NOW. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sky (@skyitalia) Per la prima volta dopo 25 anni, tutte le stagioni di Beverly Hills, 90210 sono disponibili in versione rimasterizzata in HD su Sky Italia e in streaming su NOW. Il tram partirà da Piazza Castello 2 e effettuerà corse continue in entrambe le giornate, dalle 11.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - A Milano un tram ti riporta nel 1990: due giorni dentro Beverly Hills 90210

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