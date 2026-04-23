A Milano, è in programma un evento dedicato agli anni ’90, con un tram speciale ispirato a Beverly Hills 90210. La serie, molto seguita in Italia durante gli anni Novanta, ha segnato le serate di moltissimi telespettatori. L'iniziativa prevede un viaggio a bordo del tram, che ricorda le atmosfere e i personaggi della famosa serie televisiva. La data di partenza è stata annunciata e attira l’attenzione di appassionati e curiosi.

C’è stato un tempo in cui il sabato sera significava una cosa sola per milioni di italiani: appuntamento fisso davanti alla tv per seguire le vicende di Brenda, Kelly, Brandon e Dylan. Beverly Hills 90210 non era semplicemente una serie televisiva, era un fenomeno culturale che ha definito un’intera generazione, plasmando il modo in cui gli adolescenti degli anni ’90 vedevano l’amore, l’amicizia, la moda e persino la California. Ora, a distanza di 25 anni dalla fine delle trasmissioni originali, Sky e NOW riportano in vita quelle atmosfere con un’iniziativa che va oltre il semplice revival nostalgico. Sabato 25 e domenica 26 aprile, Milano diventa il palcoscenico di un’esperienza immersiva dedicata al teen drama più iconico di sempre: un tram speciale che trasforma il capoluogo lombardo in una capsula del tempo diretta agli anni ’90.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Tutti a Milano per fare un tuffo nei gloriosi anni ’90: il tram dedicato a Beverly Hills 90210 ti aspetta (ecco quando)

Notizie correlate

Beverly Hills 90210 a Milano: il 25 e 26 un tram Sky tra nostalgia anni ’90Sky e NOW portano "Beverly Hills, 90210" a Milano nel weekend Il 25 e 26 aprile un tram speciale per una experience a tema nostalgia anni '90 Un...

Beverly Hills 90210 a Milano: il 25 e 26 Aprile un tram Sky a tema nostalgia anni ’90Un gruppo di ragazzi, una città iconica, storie, emozioni - e outfit - diventati simbolo di un’epoca.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Sky e NOW portano Beverly Hills, 90210 sul tram a Milano per un tuffo negli anni ’90; A Milano arriva il tram di Beverly Hills 90210: sabato 25 e domenica 26 aprile un giro sulla capsula del tempo; A Milano arriva il tram celebrativo di Beverly Hills 90210: dove, quando e come prenotare; Sky e NOW portano Beverly Hills, 90210 a Milano con un evento imperdibile.

Sky e NOW portano Beverly Hills, 90210 a Milano con un evento imperdibilePer due giorni, le strade del centro di Milano si apriranno al tram dei ricordi per celebrare Beverly Hills, 90210 e i suoi fan, un'esperienza immersiva organizzata da Sky e NOW. Ecco i dettagli e com ... comingsoon.it

Beverly Hills 90210 ritorna a Milano (in un modo che non ti aspetti): scopri come fare un tuffo nel passatoA Milano il 25-26 aprile arriva il tram di Beverly Hills 90210: drink al Peach Pit, gadget anni '90 e photo opportunity. Ecco come prenotare. msn.com

Ora che Beverly Hills 90210 è di nuovo in tv mi rendo conto che le voci dei doppiatori italiani non le conosco proprio, perché io devo aver sentito, ecco, un’altra versione negli anni Novanta. x.com

Beverly Hills 90210 è tornata. Baywatch è tornata. Harry Potter sta per tornare. E noi eravamo già pronti. Ecco perché i reboot anni ‘90 funzionano, e non è solo nostalgia. @sallybly89 - facebook.com facebook