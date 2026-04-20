A Milano, nel fine settimana del 25 e 26 aprile, sarà possibile salire a bordo di un tram speciale dedicato alla serie televisiva degli anni ’90 Beverly Hills 90210. Il veicolo, decorato con immagini e riferimenti alla fiction, percorrerà le strade della città. L’evento prevede la possibilità di prenotare i biglietti per un’esperienza di circa 30 minuti a bordo del tram.

Milano, 20 aprile 2026 – Sabato 25 e domenica 26 aprile circolerà Milano un tram molto particolare, una capsula del tempo tutta dedicata agli anni '90 e al teen drama per eccellenza di quegli anni: Beverly Hills 90210. La serie cult oggi è per intero disponibile, per la prima volta dopo 25 anni con tutte le stagioni, su Sky e in streaming su NOW, in un'inedita versione rimasterizzata in HD. E così, per un weekend, Milano riporterà in vita l' atmosfera della California di quegli anni: un modo per celebrare la serie simbolo della cultura pop e fenomeno televisivo globale che ha influenzato moda, linguaggio e immaginario di un'intera generazione, offrendo a fan e curiosi un viaggio nel tempo tra musica, sapori e suggestioni anni '90.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Milano arriva il tram celebrativo di Beverly Hills 90210: dove, quando e come prenotare

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