A Milano sinistra divisa | gli antagonisti occupano un' ampia ala del corteo

A Milano, il corteo del 25 aprile si è svolto con le fazioni di sinistra divise tra loro, con alcuni gruppi di antagonisti che hanno preso spazio occupando un’ampia parte della manifestazione. La presenza di queste componenti ha segnato la giornata, che si è concentrata più sulle tensioni tra i partecipanti che sulla commemorazione della Liberazione d’Italia. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza particolari incidenti.

È un 25 Aprile di divisioni per la sinistra milanese, in piazza per manifestare, più che per ricordare la Liberazione d’Italia. Da una parte ci sono l’ Anpi, il Pd e la sinistra istituzionale, che da sempre hanno messo la bandiera sul corteo e che per anni hanno costruito la narrazione di un corteo partigiano e antifascista per ricordare quanto accaduto nel 1945. Poi man mano hanno aperto le fila a rimostranze contemporanee, tra le quali quelle per la Palestina e per l’ Ucraina, ma se da parte di questi ultimi non ci sono mai state rivendicazioni, i gruppi pro Pal hanno iniziato ad avanzare pretese, come quella di mettere in testa al corteo i palestinesi, pretendendo di contro l’esclusione della Brigata ebraica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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