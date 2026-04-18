Oggi a Milano si svolge un evento con tre cortei diversi, tra cui uno dei Patrioti europei che si è riunito in piazza del Duomo. Durante il corteo degli antagonisti sono state attivate le idranti e alcuni giornalisti sono stati aggrediti. La presenza di queste manifestazioni ha creato momenti di tensione nel centro della città. La situazione si è sviluppata in modo complesso con interventi delle forze dell’ordine.

Tre cortei animano oggi Milano: due antagonisti e uno dei Patrioti europei, che hanno organizzato una manifestazione in piazza del Duomo. La tensione alla vigilia è stata altissima: la maggioranza di Palazzo Marino ha tentato di impedire l’evento appellandosi a prefetto e questore mentre i centri sociali hanno organizzato le contromanifestazioni, che hanno obbligato il comitato per la sicurezza ad approntare un dispositivo di sicurezza molto ampio per impedire alle due parti di entrare in contatto. Qualche migliaio di persone, ordinatamente, si sono date appuntamento in corso Venezia per iniziare la breve marcia verso piazza Duomo. “Padroni...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - A Milano il summit dei Patrioti. Tensione al corteo degli antagonisti: azionati gli idranti, aggrediti i giornalisti

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