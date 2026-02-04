Questa sera a Strade Blu Live va in scena la Blackstar Night, dedicata a David Bowie. La rassegna, arrivata alla sua terza stagione, continua a portare sul palco storie e musica, questa volta con un omaggio speciale al celebre artista inglese. La serata promette un percorso tra canzoni e ricordi, con il pubblico pronto a rivivere l’eredità di Bowie.

La terza stagione di Strade Blu Live, rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue il suo viaggio lungo le impronte letterarie di William Least Heat-Moon e dunque continuando a offrire storie da condividere. Come? Proponendo a ogni appuntamento un nuovo itinerario durante il.🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondimenti su Strade Blu Live

A Strade Blu Live, la rassegna ideata da Maurizio Pratelli e Luca Castelli, prosegue con la Abbey Road Night, un evento dedicato alla musica dei Beatles con Andy White ed Enzo Gentile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Strade Blu Live

Argomenti discussi: Tre nuovi e bellissimi libri per iniziare febbraio viaggiando; Tre nuovi e bellissimi libri da leggere nell'ultimo weekend di gennaio; Giorgio Poi live alla Foce di Lugano con Schegge; Cosa fare a Como e dintorni quando piove (o nevica) nel weekend.

Strade Blu Live nel solco dei WaterboysIl prossimo appuntamento di Strade Blu Live il 22 febbraio a Dolceacqua, Liguria, celebra il maestro del Rossese Nino Perrino con una superband e un omaggio ai Waterboys. Un nuovo appuntamento di ... ilgiorno.it

Strade Blu Live si congeda con una festaIl settimo e ultimo appuntamento di Strade Blu Live si conclude con la festa Closing Time al Nerolidio Music Factory di Como, con tre concerti imperdibili. Fabrizio Coppola & The Junklands, Le Locuste ... ilgiorno.it

https://www.leggilanotizia.it/2026/02/02/troppe-buche-sulle-strade-la-giunta-e-area-blu-ne-sono-responsabili/ Troppe buche sulle strade, la giunta e Area Blu ne sono responsabili", attacca il Patto per il Nord. - facebook.com facebook