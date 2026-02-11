A Londra si prepara una grande mostra dedicata a David Bowie. La città annuncia l’apertura, in primavera, di un’esposizione immersiva che ripercorrerà i momenti chiave della carriera dell’artista. Nei prossimi mesi, i fan potranno scoprire fotografie, oggetti e video che raccontano il percorso del “Duca Bianco”. La mostra si inserisce in un quadro di eventi che celebrano la figura di Bowie, tra musica e arte.

Dopo l’annuncio dell’apertura della casa dove David Bowie ha trascorso la sua infanzia, prevista per il prossimo anno, Londra si prepara ad accogliere i fan del “ Duca Bianco” in primavera, quando sarà inaugurata una mostra immersa che ripercorrerà i momenti più importanti della carriera dell’artista. David Bowie: You’re Not Alone, è un’esposizione multimediale, che presenterà alcune delle performance più famose dell’ iconico musicista, oltre a materiali rarissimi. L’esperienza 360° è prodotta da Lightroom, che in precedenza ha collaborato con artisti del calibro di David Hockney, Tom Hanks ed Anna Wintour. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

"David Bowie: You're Not Alone", sarà inaugurata in primavera a Londra una mostra immersiva sul "Duca Bianco"

Il 10 gennaio ricorrono dieci anni dalla scomparsa di David Bowie.

