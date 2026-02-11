' Love Walk' tutto pronto per la nona edizione della camminata della solidarietà

Ferrara si prepara alla nona edizione della ‘Love Walk’, la camminata della solidarietà che si svolge ogni anno nel giorno di San Valentino. L’evento, che invita a camminare con il cuore, coinvolge ormai da tempo tanti cittadini e associazioni locali. Quest’anno, l’appuntamento è fissato con entusiasmo e senza grandi cambiamenti rispetto alle edizioni precedenti, puntando sempre più a raccogliere fondi e sensibilizzare sulla solidarietà. La città si mette in movimento per una causa importante, unendo le persone in una passeggiata che vuole lasciare un segno.

'Camminare con il cuore, insieme, per chi ha bisogno'. Con questo slogan Ferrara è pronta ad accogliere nuovamente la 'Love Walk', manifestazione che, giunta alla sua nona edizione, caratterizza ormai il San Valentino ferrarese. Una passeggiata dell'amore, dell'amicizia e della solidarietà.

