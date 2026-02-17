Un film ha alimentato la teoria infondata secondo cui il Taj Mahal avrebbe radici induiste, una convinzione sostenuta anche dal nazionalismo indù del governo di Narendra Modi. Questa teoria si diffonde tra alcuni gruppi, che cercano di sminuire il patrimonio islamico dell’edificio, collegandolo a antiche tradizioni indiane. La discussione si accende in un momento in cui il governo indiano rafforza le sue posizioni nazionaliste.

Da decenni nazionalisti e pseudostorici di religione indù diffondono una teoria alternativa per appropriarsi del monumento, secondo cui le origini del Taj Mahal sarebbero indù. È una questione importante, perché non è un caso isolato in India: da anni il governo guidato dal nazionalista Narendra Modi adotta sistematicamente politiche discriminatorie verso la minoranza islamica e già in passato i nazionalisti indù erano riusciti ad appropriarsi di alcuni luoghi di culto islamici adducendo motivazioni simili. La teoria sulle origini indù del Taj Mahal esiste da parecchio tempo in India, ma finora era stata relegata ai margini del dibattito culturale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La teoria farlocca secondo cui il Taj Mahal avrebbe origini induiste, e non islamiche

