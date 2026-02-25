Sanremo 2026 tutti pazzi per la collana di Laura Pausini | 78 diamanti e una pietra viola-blu da capogiro

C’è un gioiello che ha rubato la scena nella prima serata del Festival di Sanremo 2026. Non un abito, non un monologo, e nemmeno la gaffe più virale della notte, una collana. Quella al collo di Laura Pausini – co-conduttrice accanto a Carlo Conti nella 76ª edizione – ha scatenato ondate di commenti su Instagram e X, trasformando un pezzo di Alta Gioielleria in un fenomeno di conversazione di massa. La cantante è scesa dalla scalinata dell’Ariston con un abito in velluto di seta blu notte di Giorgio Armani Privé, modello a sirena con scollo a barca – un omaggio esplicito al maestro scomparso lo scorso settembre, che fu tra i primi a credere in lei. Ma sono stati i riflessi freddi del collier a fare il resto. Il gioiello porta la firma di Pomellato Alta Gioielleria e appartiene alla collezione Asimmetrico Tanzanite, linea 1967 – anno di fondazione del brand milanese. Si tratta di un collier costruito attorno a 78 diamanti incastonati su moduli flessibili in oro rosa che si articolano come una seconda pelle, creando quello che Pomellato definisce «effetto tessuto». 🔗 Leggi su Cultweb.it

