Bagnacavallo torna la Festa d’sa Jusef a Villa Prati

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna a Villa Prati la “Festa d’sa Jusef”, promossa dall’associazione L’Incontro con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione del Consiglio di Zona e della Parrocchia di Villa Prati. L’edizione 2026 della festa patronale di San Giuseppe si svolgerà in due fine settimana, dal 13 al 15 marzo e dal 19 al 21 marzo, con un calendario ampio che unisce gastronomia, sport, musica e iniziative dedicate alle famiglie, coinvolgendo diversi spazi della frazione. La manifestazione si aprirà venerdì 13 marzo presso la Ca di Pré con una serata gastronomica dedicata alla saraghina, proposta in un menù a base di pesce azzurro accompagnato da birre artigianali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

A Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’. Iniziative dedicate alle famiglieTorna a Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’, promossa dall’associazione ’L’Incontro’ con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione...

Leggi anche: Debora Villa, Flavio Insinna, Edoardo Prati, taragna e commedie: il week-end in provincia

Contenuti e approfondimenti su Villa Prati

Discussioni sull' argomento Bagnacavallo: due fine settimana con la Festa d’sa Jusef a Villa Prati; A Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’ Iniziative dedicate alle famiglie.

Bagnacavallo: due fine settimana con la Festa d’sa Jusef a Villa PratiTorna a Villa Prati la Festa d’sa Jusef, promossa dall’associazione L’Incontro con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo e la collaborazione del Consiglio di Zona e della Parrocchia di Villa ... ravenna24ore.it

A Villa Prati la ’Festa d’sa Jusef’. Iniziative dedicate alle famiglieL’edizione 2026 della festa patronale di San Giuseppe si svolgerà in due fine settimana, dal 13 al 15 e dal 19 al 21. msn.com

Due fine settimana a Villa Prati con la "Festa d’sa Jusef" - facebook.com facebook