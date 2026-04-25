9 satelliti segreti russi in orbita | cosa c' è dietro la mossa di Putin

Di recente, la Russia ha lanciato in orbita nove satelliti militari senza diffondere informazioni ufficiali sulle loro caratteristiche o scopi. La mancanza di dettagli ha suscitato curiosità e speculazioni tra gli esperti, mentre le autorità russe non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla missione. Questi lanci sono stati effettuati in un arco di tempo molto breve, senza comunicazioni pubbliche che spieghino le finalità di tali operazioni.

Nei giorni scorsi la Russia ha messo in orbita una serie di satelliti militari senza fornire dettagli pubblici, alimentando così numerosi interrogativi sulla natura della sua missione. A rendere il caso ancora più interessante è il numero degli oggetti rilevati in orbita: fino a nove veicoli distinti, distribuiti su più traiettorie, in quella che appare essere un’operazione complessa e pianificata con attenzione. Ecco che cosa sappiamo. La mossa della Russia. Come ha ricostruito il portale Defence Blog, il lancio è stato effettuato con un razzo Soyuz-2-1b partito dal cosmodromo militare di Plesetsk, con a bordo diversi satelliti destinati al ministero della Difesa russo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 9 satelliti segreti russi in orbita: cosa c'è dietro la mossa di Putin Notizie correlate Lancio segreto dalla Russia: cosa c’è davvero dietro i satelliti misteriosi finiti in orbitaUn lancio avvenuto nel silenzio e con pochissime informazioni ufficiali, ma che sta attirando l’attenzione degli analisti internazionali. Caccia Su-57 vicino al confine cinese: cosa c'è dietro la mossa di PutinLa Russia ha concentrato 15 Su-57 vicino al confine cinese, tra esigenze operative, protezione dagli attacchi ucraini e segnali strategici...