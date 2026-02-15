Mosca ha spostato quindici caccia Su-57 vicino al confine cinese, creando tensione nella regione di Khabarovsk. La mossa di Putin mira a rafforzare la presenza militare russa in un'area strategica, a soli 280 chilometri dal confine con Pechino. Un dettaglio rilevante è che questi velivoli di quinta generazione rappresentano la punta avanzata della tecnologia aeronautica russa.

Quindici caccia di quinta generazione Su-57 sono stati piazzati da Mosca nella base aerea di Dzyomgi, nella regione di Khabarovsk, a circa 280 chilometri dal confine con la Cina. Le immagini satellitari datate 9 febbraio mostrano gli aerei schierati all’aperto accanto ad altri velivoli da combattimento, in quello che appare come uno dei più consistenti raggruppamenti finora osservati del fiore all’occhiello dell’aviazione russa. La mossa di Mosca non è passata inosservata: il Su-57, progettato per missioni di superiorità aerea e attacco, rappresenta il programma più avanzato dell’industria aeronautica militare russa e il suo numero in servizio resta limitato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Caccia Su-57 vicino al confine cinese: cosa c'è dietro la mossa di Putin

Keir Starmer si trova a Pechino per incontrare i rappresentanti cinesi.

Il Giappone sta rafforzando la propria difesa nella regione, spostando missili terra-aria potenziati e aumentando la presenza militare sull'isola di Yonaguni, a breve distanza da Taiwan.

