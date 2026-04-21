Lancio segreto dalla Russia | cosa c’è davvero dietro i satelliti misteriosi finiti in orbita

Recentemente, un lancio di satelliti dalla Russia è avvenuto senza annunci ufficiali, attirando l’interesse degli analisti di tutto il mondo. Le poche informazioni disponibili riguardano i dettagli tecnici e la data dell’operazione, ma non sono stati diffusi comunicati ufficiali sulla finalità o il tipo di satelliti coinvolti. La mancanza di dati ufficiali ha generato speculazioni e discussioni tra gli esperti di tecnologia spaziale.

Un lancio avvenuto nel silenzio e con pochissime informazioni ufficiali, ma che sta attirando l’attenzione degli analisti internazionali. Nella notte tra il 16 e il 17 aprile 2026, la Russia ha messo in orbita diversi satelliti militari attraverso un razzo Soyuz-2-1b partito dal cosmodromo militare di Plesetsk. Secondo i dati di tracciamento, i veicoli spaziali potrebbero essere fino a nove, distribuiti su più orbite. Il Ministero della Difesa russo ha confermato il lancio, dichiarando il pieno successo della missione e il corretto inserimento dei satelliti nelle orbite previste. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli né sul numero preciso dei dispositivi né sulla loro funzione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lancio segreto dalla Russia: cosa c’è davvero dietro i satelliti misteriosi finiti in orbita Notizie correlate Leggi anche: "L'hai combinata grossa?", cosa c'è dietro i misteriosi volantini che hanno invaso Milano (con Luca Argentero) Cina, da Hainan lanciato un gruppo di satelliti Internet in orbita bassaWENCHANG (XINHUAITALPRESS) – Un razzo vettore Long March-8A che trasporta il 20esimo gruppo di satelliti Internet in orbita bassa è decollato dal...