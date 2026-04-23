La prossima edizione della “50 Km di Romagna” si svolgerà con 1700 atleti iscritti, confermando il suo ruolo come evento di grande richiamo internazionale. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su OA Sport, permettendo a un pubblico globale di seguire la manifestazione. L’evento unisce sport, territorio e partecipazione, attirando atleti provenienti da diversi paesi.

Sarà ancora una volta una “50 Km di Romagna” da record, capace di coniugare sport, territorio e partecipazione internazionale. La Podistica Avis Castel Bolognese, pur registrando un’ulteriore crescita degli iscritti agonisti, ha scelto di fissare il limite a 1.700 partecipanti per garantire standard organizzativi elevati. Un numero che testimonia il grande richiamo della manifestazione, pronta ad accogliere runner provenienti da oltre 25 Paesi e tre continenti, al via domenica alle 8.30 da Piazza Bernardi. Il percorso si conferma uno dei punti di forza dell’evento, un vero e proprio “set naturale” che attraversa l’entroterra romagnolo. Dopo la partenza, gli atleti seguiranno il corso del fiume Senio, passando da Riolo Terme e Borgo Rivola fino a Casola Valsenio, snodo centrale della gara.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 50 Km di Romagna da record: 1700 al via e diretta streaming su OA Sport

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