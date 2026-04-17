Bernardini de Pace | Molestata da un politico di destra il mio compagno gli fece togliere la scorta

Annamaria Bernardini de Pace, nota avvocato e volto di Forum, ha riferito di essere stata molestata in età adulta da un politico di destra. La stessa ha raccontato che, dopo l'accaduto, il suo compagno ha fatto rimuovere la scorta dell'uomo coinvolto. La vicenda riguarda un episodio che sarebbe avvenuto negli anni recenti e riguarda un esponente politico di orientamento di destra.

Annamaria Bernardini de Pace, volto di Forum e avvocato divorzista dei vip, racconta una molestia subita in età adulta da parte di un esponente politico: "Era di destra. Il mio amore mi ha difesa: gli ha fatto togliere la scorta". Una dichiarazione che solleva interrogativi sull'identità e sul ruolo del compagno.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Molestata da un politico”. Annamaria Bernardini de Pace, la confessione chocC’è un momento, nella vita di chi ha attraversato decenni di professione e di battaglie personali, in cui il bisogno di raccontarsi diventa... Bernardini De Pace sul caso Mediaset: “Corona ha sete di vendetta e fa ciò che vuole. Si può fermare denunciandolo”Annamaria Bernardini De Pace commenta il caso Mediaset-Signorini sollevato da Corona a Falsissimo. Contenuti utili per approfondire Bernardini de Pace: Molestata da un politico di destra, il mio compagno gli fece togliere la scortaAnnamaria Bernardini de Pace, volto di Forum e avvocato divorzista dei vip, racconta una molestia subita in età adulta da parte di un esponente politico ... fanpage.it Annamaria Bernardini de Pace si racconta, dall'amore per il compagno alla molestia subita: Un uomo politicoIl 23 aprile esce la biografia del noto avvocato divorzista: Svelo i casi più eclatanti di cui mi sono occupata e racconto anche i fatti miei, anticipa a Gente ... today.it