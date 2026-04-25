25 Aprile | tra memoria e cinema la guida per rivivere la Liberazione

Il 25 aprile 2026 la Rai ricorderà l’81° anniversario della Liberazione nazionale con una programmazione che include cerimonie ufficiali e trasmissioni di intrattenimento su Canale 5 e Italia 1. La giornata si svolgerà in diverse fasi, con appuntamenti dedicati alla memoria storica e alla rappresentazione cinematografica di quegli eventi. La scelta di alternare programmi istituzionali e di intrattenimento mira a coinvolgere un pubblico più ampio.

? Cosa sapere Il 25 aprile 2026 la Rai celebra l'81° anniversario della Liberazione nazionale.. Il palinsesto alterna cerimonie istituzionali a programmi commerciali su Canale 5 e Italia 1.. Il 25 aprile 2026 segna l’81° anniversario della Liberazione dall’occupazione nazista e dal regime fascista, con la Rai che mobilita i propri canali tra commemorazioni istituzionali e programmi di intrattenimento per gestire il flusso di spettatori del fine settimana. La giornata si apre alle 8:35 su Rai1 con Unomattina in famiglia, che darà spazio alla cerimonia ufficiale presso l’Altare della Patria. Il Presidente della Sergio Mattarella presiederà la deposizione della corona d’alloro, un momento centrale che sarà seguito in diretta dai canali informativi e dai vari telegiornali, inclusa RaiNews24.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 25 Aprile: tra memoria e cinema, la guida per rivivere la Liberazione Notizie correlate 25 aprile, memoria divisa: tra Liberazione e guerra civile, il difficile equilibrio della storia italianaOgni anno il 25 aprile — la Festa della Liberazione — torna a interrogare la coscienza collettiva dell’Italia. Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sabato 25 aprile la cerimonia in memoria della Liberazione; 25 Aprile, un programma diffuso per rinnovare la memoria; 25 aprile diffuso: nelle Arci di Firenze e provincia la memoria diventa comunità; Roseto celebra il 25 aprile: una mattina tra memoria istituzionale, natura e cultura per la Festa della Liberazione. 25 aprile, memoria divisa: tra Liberazione e guerra civile, il difficile equilibrio della storia italianaOgni anno il 25 aprile — la Festa della Liberazione — torna a interrogare la coscienza collettiva dell'Italia. Non è una ricorrenza come le altre: segna la ... laprimapagina.it Liberazione in Granda, una provincia intera in cammino tra memoria e partecipazioneDalle cerimonie ufficiali ai cortei, dalle letture ai concerti, il 25 Aprile coinvolge decine di comuni cuneesi nel ricordo dei Caduti e della Resistenza ... targatocn.it BUONGIORNO LINO BUONGIORNO E BUON 25 APRILE A TUTTO IL GRUPPO - facebook.com facebook