Festa della Liberazione Genova celebra il 25 Aprile tra memoria arte e cultura | il programma

In occasione dell’81° anniversario della Liberazione, Genova si prepara a ricordare il 25 aprile con una serie di cerimonie ufficiali. Quest’anno, l’evento sarà accompagnato da diverse iniziative culturali distribuite nel centro cittadino e in altri quartieri, che si svolgeranno anche nei giorni precedenti. La città si appresta a celebrare questa ricorrenza con un calendario vario che coinvolge momenti di memoria, arte e cultura.

In occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che, quest’anno, sarà affiancato da un calendario diffuso di iniziative culturali nel centro cittadino e nei giorni precedenti.La memoria si intreccia con i.🔗 Leggi su Genovatoday.it Polemica per le comunioni il 25 aprile: "Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione"Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una... Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile: il presidente celebra la Liberazione nelle MarcheSan Severino (Macerata), 3 aprile 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a San Severino in occasione della Festa della... Temi più discussi: Rossiglione: verso la Festa di Liberazione; 25 Aprile, la festa della Liberazione sarà dedicata all’urgenza della pace; Festa della Liberazione 2026; Arci Torino verso il 25 aprile 2026. Festa della Liberazione, Genova celebra con cinque giorni di eventi e il nuovo festival EraoraLe celebrazioni istituzionali prenderanno il via il 23 aprile proprio a Villa Migone con gli studenti e la partecipazione di Adelmo Cervi ... telenord.it Genova celebra il 25 Aprile: nasce il festival Eraora, il Primo Maggio della LiberazioneGenova celebra il 25 Aprile: nasce il festival Eraora, il Primo Maggio della Liberazione ... msn.com Genova celebra l'81esimo anniversario della Festa della Liberazione con un programma che unisce cerimonie istituzionali e iniziative culturali, tra cui il debutto del festival "Eraora". Le celebrazioni istituzionali prenderanno il via il 23 aprile a Villa Migone con - facebook.com facebook Presentato in Municipio il programma della Festa della Liberazione 2026 x.com