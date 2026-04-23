Caserta celebra il 25 aprile | tra diritti delle donne e pace globale

A Caserta, sabato 25 aprile 2026, si tiene l'iniziativa Terra di Liberazione in Piazza Ruggiero. La giornata si concentra sui diritti delle donne e sulla pace nel mondo, con diverse attività e interventi previsti nel corso dell’evento. La celebrazione coinvolge cittadini e organizzazioni locali, offrendo uno spazio di confronto e memoria per questa ricorrenza importante.

? Cosa sapere Caserta ospita l'iniziativa Terra di Liberazione in Piazza Ruggiero sabato 25 aprile 2026.. L'evento celebra l'ottantesimo anniversario del suffragio femminile e la mostra Heart of Gaza.. Sabato 25 aprile 2026, alle ore 10:30, Piazza Ruggiero a Caserta ospiterà l’iniziativa civile denominata Terra di Liberazione per celebrare la ricorrenza della Festa della Liberazione. L’evento mira a trasformare la memoria storica in un esercizio concreto di democrazia e impegno sociale. Il programma prevede una serie di momenti che spaziano dalla riflessione costituzionale alla sensibilizzazione dei più giovani, fino all’analisi delle tensioni internazionali attuali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caserta celebra il 25 aprile: tra diritti delle donne e pace globale Notizie correlate Busto Arsizio: il 25 aprile celebra il ruolo chiave delle donneBusto Arsizio si prepara a vivere una serie di momenti di riflessione collettiva per commemorare l’81° anniversario della Liberazione, focalizzando... 8 marzo, la Provincia di Arezzo celebra i diritti delle donne: eventi e iniziative in tutto il territorioSugar, dalla spallata social alla ritirata: “Decido io”… e infatti s’è levato da solo Incontri, mostre, spettacoli e iniziative diffuse in tutta la... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cesa celebra il 25 Aprile: memoria, corteo e musica per la giornata Viva la Libertà; Il 25 aprile alla Reggia di Caserta ingresso gratuito; Caserta celebra la Liberazione: memoria, diritti e partecipazione con Terra di Liberazione; Caserta celebra Oscar: l'addio commosso della città al 'Re' del basket. Cesa celebra il 25 Aprile: memoria, corteo e musica per la giornata Viva la LibertàCesa (Caserta) - Una comunità che si ritrova attorno ai valori fondanti della Repubblica, tra memoria storica, partecipazione civile e momenti di ... pupia.tv Aspettando il 25 aprile. Qualche notizia sul Museo Diocesano e dintorni.CASERTA – Il 25 aprile si terrà una grande manifestazione in Piazza Ruggiero a Caserta per celebrare la Liberazione, proposta come momento vivo di memoria, partecipazione e impegno civile. L’iniziat ... ecodicaserta.it #lenotizieinpositivo di Ondawebtv Cinema in 3 Atti. Caserta Film Lab celebra Francis Ford Coppola facebook