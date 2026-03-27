Il documento choc di Askatasuna | Il pestaggio è giusto e salutare FdI | La sinistra prenda le distanze dagli attivisti rossi

Sabato 28 marzo a Roma si terrà una manifestazione che ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, con la Digos e i carabinieri che stanno monitorando l’evento. Nel frattempo, è stato diffuso un documento di un’organizzazione che sostiene che il pestaggio sia “giusto e salutare”. La polemica politica si è accesa, con un partito che chiede alla sinistra di prendere le distanze dagli attivisti coinvolti.

Giornata da bollino rosso sabato 28 marzo a Roma. Digos e nucleo informativo dei carabinieri stanno mettendo sotto la lente della sicurezza la manifestazione prevista nella Capitale. Manifestazione che si prospetta difficile in un clima di massima allerta come detto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. In piazza scenderanno -tra gli altri- il movimento No Kings Italia e Askatasuna, oltre al resto del mondo antagonista: il motivo della mobilitazione racchiude il solito minestrone pro-Pal, no alle guerre e – come sbagliare- le pulsioni antigovernative che dopo il referendum infiamma gli animi del mondo antagonista. Si attendono 15mila persone, ma il numero – all’indomani della vittoria del no al referendum – potrebbe essere anche superiore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il documento choc di Askatasuna: “Il pestaggio è giusto e salutare”. FdI: “La sinistra prenda le distanze dagli attivisti rossi” Articoli correlati Il video del docente dopo il questionario di Azione Studentesca: “Sono di sinistra, schedatemi pure”. Le opposizioni: “Fdi prenda le distanze”“Mi chiamo Giorgio Peloso Zantaforni, sono un insegnante di lettere in un liceo e sono di Sinistra. Violenze di Askatasuna a Torino: la Digos arresta all’alba decine di attivisti rossiLa Digos della polizia di Torino sta notificato delle misure cautelari, circa una decina, ad attivisti e militanti dell’area antagonista vicini al... Aggiornamenti e notizie su Il documento choc di Askatasuna Il... Askatasuna, condannati due leader del centro sociale: sono imputati per l’assalto all’Unione Industriale di TorinoCinque mesi e dieci giorni di carcere. Oggi, 25 marzo, la Corte d’appello di Torino ha condannato a questa pena Stefano Millesimo e Sara Munari, ritenuti tra i leader del centro sociale Askatasuna a T ... torinotoday.it Askatasuna, dimesso il poliziotto aggredito: prognosi di 20 giorni. Arrestato uno dei presunti aggressoriAzienda Zero, attraverso la Centrale Operativa del 118 di Torino, nel corso della manifestazione di ieri a Torino, ha gestito complessivamente il trasferimento di 103 feriti. Al Cto sono stati portate ... quotidianodipuglia.it